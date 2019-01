Jeugdtoneel Encachado speelt de ware verhalen van de gebroeders Grimm Anthony Statius

15 januari 2019

13u12 1 Zulte De jongeren van jeugdtoneel Encachado staan binnenkort met het toneelstuk De Gebroeders Grimm - De Ware Verhalen op de planken van de Gaston Martenszaal in Zulte. De eerste voorstelling vindt plaats op vrijdag 18 januari om 20 uur.

Voor hun nieuwe voorstelling duiken de jonge acteurs van Encachado in de sprookjeswereld van de bekende gebroeders Grimm. Het verhaal gaat over twee broers, Jacob en Wilhelm, die met hun verhalen onsterfelijk willen worden. In een bandiet zien zij een wolf, van een naïef meisje maken zij Roodkapje. Een alleenstaande moeder met zeven kinderen leidt tot hun Wolf en de zeven geitjes, een mensensmokkelaar die twee verloren gelopen kinderen wil kopen van een oud dametje is de inspiratie voor Hans en Grietje. Encachado gaat op zoek naar de ware verhalen achter de bekende sprookjes.

Er zijn voorstellingen op vrijdag 18 januari om 20 uur, zaterdag 19 januari om 20 uur, zondag 20 januari om 15 uur, vrijdag 25 januari om 20 uur en zaterdag 26 januari om 20 uur. Tickets kosten 10 euro en deze kan je bestellen via www.teaterpunt.be.