Jeugdtoneel Encachado speelt 'De neus, de leugen, de houten kop' 23 januari 2018

Encachado blaast twintig kaarsjes uit en dat viert het jeugdtoneel met de nieuwe productie: 'De neus, de leugen, de houten kop.' Regisseur van dienst is Bernd Verzele. Het verhaal speelt zich af in de jaren 60 in Italië, in een niet nader bij naam genoemd bergdorpje. Joseph komt er met zijn zoon Pico wonen. En zoals overal moet Pico naar school, dik tegen zijn goesting. Hij probeert zich aan te passen, maar zijn mentaliteit en grote mond maken het er niet gemakkelijker op. Neem daarbij nog een bende samenspannende puberende jongeren en alles escaleert. 'De neus, de leugen, de houten kop' gaat over zoeken en gevonden worden, over zich lostrekken en zich toch weer binden.





Er zijn nog voorstellingen op 26 en 27 januari telkens in de Gaston Martenszaal. Tickets en info via www.teaterpunt.be.





(GRG)