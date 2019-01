Jerôme en Denise vieren diamanten bruiloft Anthony Statius

03 januari 2019

10u26 0

Jerôme Colpaert en Denise Standaert hebben hun diamanten huwelijk gevierd. Het koppel stapte op 14 november 1958 in het huwelijksbootje in Zulte en zestig jaar later werden ze door het gemeentebestuur van Zulte in de bloemetjes gezet. Samen met de andere jubilerende echtparen werden ze daarna getrakteerd op een glaasje in het gemeentehuis