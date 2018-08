Jarig Leiehove trakteert inwoners en personeel 09 augustus 2018

Seniorie Leiehove in Zulte trakteerde haar bewoners en medewerkers op een feestelijke namiddag ter ere van haar dertigjarig bestaan. De senioren konden genieten van een gezellige rit in de paardenkoets, waarna ze bij hun thuiskomst verrast werden door hun familieleden. Het gezelschap zette de receptie verder in de tuin, vergezeld van een hapje en een drankje. "De receptie vormde daarnaast ook de ideale gelegenheid om stil te staan bij de ontstaansgeschiedenis van het familiebedrijf en om enkele woorden van dank uit te wisselen. Ook de families konden op deze ontspannende namiddag onderling kennismaken", zegt Charlotte Baert van Leiehove.





(ASD)