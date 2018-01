Jarenlange leegstand dreigt voor school OPPOSITIEPARTIJ CD&V OPPERT VOOR KINDEROPVANG IN KLASLOKALEN GAËTAN REGNIERS

30 januari 2018

02u48 0 Zulte De kans is groot dat de schoolgebouwen langs de Grote Steenweg in Olsene ook de volgende jaren leeg blijven staan. "Dat er een grote nood is aan locaties voor kinderopvang? Ja, maar we kunnen nu niet investeren in een gebouw dat binnen twee jaar wellicht gesloopt zal worden", zegt schepen Olivier Peirs (GVZ).

Sinds begin september al staan de schoolgebouwen langs de Grote Steenweg (N43) in Olsene er verlaten bij. De Vrije Basisschool verliet de site en is centraliseerde alle klassen aan de Heirweg. Het gemeentebestuur is eigenaar van de gebouwen langs de Grote Steenweg en anticipeerde niet op het feit dat de schoolsite verlaten zou worden -men was naar eigen zeggen pas laat op de hoogte van het vertrek- waardoor jarenlange leegstand nu dreigt. "De vernieuwing van de schoolsite maakt deel uit van de dorpskernvernieuwing van Olsene", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Olivier Peirs (Gezond Verstand Zulte). "Intercommunale Veneco ontwikkelt hiervoor een plan."





Veneco kreeg de opdracht in het najaar en een masterplan van deze aard ontwikkelen, daar gaat doorgaans enkele jaren over. In totaal nemen de schoolgebouwen en de vroegere woning van de hoofdonderwijzer ruim vierduizend vierkante meter in, en tussen De Dreve en de Heirweg ligt nog eens heel wat braakliggend terrein dat ook deel zal uitmaken van de studie. De kans is groot dat er nadien woningen en eventueel handelsruimte komt. Ondertussen kreeg het bijna-dakloze Jeugdhuis Sloefke wel een stek in een van de klaslokalen, maar het gros van de gebouwen staat leeg zonder zicht op beterschap.





Bij oppositiepartij CD&V zien ze wel een bestemming voor de schoolsite. "Het is een gemiste kans om de lege klaslokalen niet in overweging te nemen als nieuwe locatie voor kinderopvang."





Slopen

De partij haalt de grote vraag naar kinderopvang aan. "Met beperkte middelen kunnen hier heel wat kinderen opgevangen worden", is de redenering. "Stel nu dat we hier een paar jaar lang kinderopvang inrichten, en wat nadien? Eenmaal iedereen dit dan gewoon is, dan moet alles opnieuw verhuizen. En we kunnen toch niet investeren in een gebouw dat binnen twee jaar wellicht gesloopt zal worden?", vraagt Peirs zich hardop af.





Pop-up

"Dat een schoolgebouw omvormen tot kinderopvang toch niet zo moeilijk kan zijn? Dat lijkt misschien zo, maar bij de jongste kinderopvang die we hebben ingericht was uiteindelijk 50.000 nodig voor verbouwingen (toen ging het om een voormalig café, nvdr). De normen zijn bijzonder streng. Natuurlijk is leegstand niet wenselijk en moeten we als gemeente het goed voorbeeld geven. Misschien kan er wel een tijdelijke bestemming gevonden worden. Maar dan moet het een initiatief op korte termijn zijn, een pop-up of iets dergelijks", zegt schepen Olivier Peirs.