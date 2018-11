Jacques en Christiana vieren diamanten huwelijk Anthony Statius

14 november 2018

Jacques Desnoeck (83) en Christiana Declercq 80) uit Zulte zijn zestig jaar getrouwd en dat werd gevierd in het gemeentehuis. Het koppel stapte op 27 september 1958 in het huwelijksbootje en hun trouwfeest vond plaats in café Hof van Vlaanderen.

Het koppel kreeg twee kinderen en de familie werd uitgebreid met vijf kleinkinderen en een achterkleinkind. Jacques werkte vroeger als groentehandelaar en Christiana werkte in een speelgoedwinkel en later ook bij Ghijssels in Waregem.