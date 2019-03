Ivan en Julia zijn zestig jaar getrouwd Anthony Statius

04 maart 2019

Ivan Bauwens en Julia Meisman hebben hun diamanten huwelijksverjaardag gevierd. Op 6 februari 1959 stapte het koppel in Waregem in het huwelijksbootje en dit werd op vrijdag 22 februari gevierd in het gemeentehuis van Zulte.

Samen met enkele andere jubilarissen werden Ivan en Julie in de bloemetjes gezet door het schepencollege en achteraf volgde nog een glaasje en een hapje in het gemeentehuis.