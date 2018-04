Inwoner plaatst antizwerfvuilbord, gemeente vindt idee geweldig 14 april 2018

Nicolas Claus uit de Eikstraat in Machelen is het zwerfvuil in zijn buurt kotsbeu. De 39-jarige IT-manager bij Colruyt Group houdt al enkele maanden als bermmeester de straten proper en met een zelfgemaakt waarschuwingsbord met daarop 'Zwerfvuil is schandalig' in de Bokstraat hoopt hij de zwerfvuilproblematiek in te dijken. De gemeentebestuur steunt, in iedere deelgemeente komt een soortgelijk bord.





"In plaats van me te frustreren in de vervuiling van onze buurt, heb ik besloten actie te nemen en me te registreren als bermmeester", zegt Nicolas. "Elke week ga ik een uurtje zwerfvuil ruimen en iedere keer kom ik met gemiddeld 60 liter zwerfafval, voornamelijk pmd, thuis. Ondanks de ruimacties en kleine sensibiliseringsborden zie ik weinig verbetering en besloot daarom een groot bord te plaatsen met daarop een deel van het geruimde afval geplakt."





"Daarnaast heb ik de Facebookpagina "Proper Zulte Stappers" aangemaakt om onder andere foto's van ruimacties te delen. Hiermee wil ik informeren en inspireren. Op zondag 27 mei organiseren we onze eerste zwerfvuilactie in Machelen. Ik kan iedereen aanraden bermmeester te worden. Je wordt door de gemeente ondersteund met onder andere grijpers en handschoenen en je bent verzekerd." Info via milieu@zulte.be. (ASD)