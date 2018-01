Inschrijven voor ontdekkingstocht 02u50 0

Al enkele jaren organiseren de adviesraad lokale economie en Unizo een ontdekkingstocht voor zelfstandigen. Dit jaar zet men op zondag 3 juni de Zultse bedrijven in de kijker. Bedrijven die willen deelnemen, nemen voor 1 februari contact op via kmo@zulte.be of vullen het formulier in op www.zulte.be/ontdekkingstocht. Deelnemen aan de ontdekkingstocht is gratis. Op welke manier bedrijven hun deelname willen invullen, mogen ze volledig zelf bepalen. (GRG)