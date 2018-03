Idee voor Burgerbudget? Indienen tot 20 april 01 maart 2018

02u57 0 Zulte Nog tot 20 april kunnen Zultenaars uitgewerkte ideeën indienen voor het Burgerbudget. Dat is een bedrag van 10.000 euro waarmee inwoners zelf een initiatief kunnen realiseren. "Inwoners kunnen nadien stemmen en zo bepalen welk project er wint."

De gemeente trekt dit jaar 10.000 euro uit om een idee van de inwoners waar te maken. In onze regio is het nieuw, maar in steden zoals Gent bestaat het al langer. "Hiermee gaan we verder op de ingeslagen weg van inspraak, betrokkenheid en dialoog", zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte).





Van cultuur tot verkeer

"We laten de creativiteit van onze inwoners de vrije loop en leggen geen strikte bepalingen op. Zo kan je individueel of in groep indienen. Het idee zelf mag gaan over groen, cultuur, verkeer, zorg,... Ook kleine projecten met een lage kost kunnen. Wel noodzakelijk is dat het idee een meerwaarde moet hebben voor een grote groep inwoners. Er mag geen privébelang mee gemoed zijn. Het idee zelf moetal min of meer uitgewerkt zijn: uitgeschreven of via beelden, met een raming van kosten en duur."





De gemeentelijke administratie zal aftoetsen welke ideeën er te verwezenlijken zijn. Zo komt men tot een lijst met mogelijk uitvoerbare projecten waarover er gestemd zal worden via internet. "Het principe is eenvoudig: het idee met de meeste stemmen zal uitgevoerd worden", klinkt het bij de gemeente.





Uitgewerkte ideeën kunnen tot 20 april ingediend worden via het inschrijfformulier op de gemeentelijke website, onder 'bestuur' en 'burgerparticipatie'. (GRG)