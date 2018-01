Huwelijksbootje Annie en Daniel vaart 50 jaar 02u36 0 Foto Gaëtan Regniers

Annie Devaere (69) en Daniel Quintijn (74) uit de Olsenestraat vieren feest: het koppel is vijftig jaar getrouwd. Daniel werkte bij Petersime in Olsene en nadien bij Electrabel, Annie bekommerde zich als huisvrouw over de drie kinderen van het echtpaar: Geert, Inge en Steven. Vandaag is de stamboom aangevuld met vier kleinkinderen: Guillian, Anais, Jean en Emilia.





(GRG)