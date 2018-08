Huis helft duurder in zes jaar tijd WONINGPRIJZEN ZULTE STIJGEN HET STERKST ANTHONY STATIUS

16 augustus 2018

02u34 0 Zulte Wie in Zulte zijn droomhuis op het oog heeft, moet een pak dieper in de buidel tasten dan zes jaar geleden. Terwijl je in september 2012 minder dan 200.000 euro neertelde voor een woning, is dat nu gemiddeld 293.000 euro, een stijging van bijna 50%. Zulte is de sterkste stijger van Vlaanderen.

Wonen in Zulte is hot. In zes jaar tijd stegen de huisprijzen er gemiddeld met 47,9%. Dat schrijft de krant De Tijd, die de cijfers haalde uit de notariële verkoopakten, die worden bijgehouden door Notaris.be. Zowel de Zultse burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) als de lokale vastgoedsector reageren verwonderd.





"Deze cijfers sluiten totaal niet aan bij hoe wij de vastgoedmarkt aanvoelen", zegt Roland Van Robays, afgevaardigd bestuurder van Immo Roba, dat al drie decennia in Zulte gevestigd is. "Zulte, Olsene en Machelen-aan-de-Leie kennen een levendige vastgoedmarkt en het klopt dat de woningprijzen stijgen, maar volgens de normale tendens. Dat we de grootste stijger zijn in Vlaanderen, is eerder toevallig. Zo kan het dat in 2017 uitzonderlijk veel woningen uit de duurdere prijsklasse werden verkocht. Nieuwbouwwoningen in nieuwe wijken zoals Anglo Zulte, die na een korte periode opnieuw te koop worden aangeboden, bijvoorbeeld na een echtscheiding, doen ook het gemiddelde stijgen. Maar in zes jaar met bijna 50%? Dat lijkt me straf."





Stedelingen

Dat vindt ook Lut De Potter, zaakvoerster van Optimmo, die elf jaar een kantoor in Zulte heeft. "Het is wel een feit dat Zulte aantrekkelijker wordt voor mensen uit Gent en Kortrijk, die op zoek zijn naar een betaalbare woning. We liggen langs goede verbindingswegen en vlak bij bruisende steden zoals Deinze en Waregem, en in het aanbod zit veel nieuwbouw en mooi gerenoveerde woningen. Ik merk ook dat er heel veel Zultenaren zijn die hier willen blijven. Kinderen die het nest verlaten, zoeken eerder een woning in hun thuishaven dan in de omliggende gemeenten. Dat gecombineerd met mensen uit de steden die betaalbare woningen steeds verder gaan zoeken, doet de vraag en dus ook de prijzen lichtjes stijgen."





Geen tweede Latem

"Er zijn nog factoren", zegt burgemeester Simon Lagrange. "De gemeente bewaakt actief de woonkwaliteit zodat er zo weinig mogelijk ongeschikte of verkrotte woningen verkocht worden. We proberen ook de leegstand zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit gebeurt echter ook in veel andere gemeenten en deze factoren hebben slecht onrechtstreeks invloed op de prijsstijging. We willen alleszins niet Sint-Martens-Latem achterna, Zulte moet betaalbaar blijven."





"We moeten niet vrezen voor Latemse allures krijgt", zegt Roland Van Robays. "Wanneer daar een woning te koop wordt aangeboden, vliegt men erop als vliegen op stroop, hier is dat niet het geval. In Zulte is het niet uitzonderlijk dat woningen pas na acht of tien maanden verkocht worden."