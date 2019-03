Huis De Leeuw krijgt nieuwe trap Anthony Statius

02 maart 2019

09u09 0 Zulte Huis De Leeuw, de tentoonstellingsruimte in Machelen, krijgt een nieuwe trap. De werken aan het hoekhuis moeten begin juni af zijn.

De gemeenteraad van Zulte keurde het vervangen van de trap in Huis De Leeuw goed. Het hoekhuis in Machelen-centrum werd in 2008 getransformeerd tot een moderne tentoonstellingsruimte. Er zijn vijf expositieruimtes, verspreid over twee verdiepingen.

“De huidige trap naar de eerste verdieping is te steil en mag gerust wat breder, zeker voor de oudere bezoekers van Huis De Leeuw”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Er komt ook een extra tentoonstellingsruimte in een oude badkamer op de eerste verdieping. Deze ingrepen zullen een serieuze verbetering zijn.”