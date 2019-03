Hond overleden bij woningbrand in Zulte JDG en WSG

18 maart 2019

17u35 1 Zulte Bij een woningbrand in de Vogelzang in Zulte is maandagnamiddag een hond overleden. Op het moment van de feiten waren de bewoners niet thuis.

Rond 15 uur ontstond de brand in een kachel in de living. De vlam sloeg over op het houten plafond van de woning, die al snel in lichterlaaie stond. De rook bleef zich opstapelen, en werd opgemerkt door de buren.

Toen de brandweer toekwam, waren ook de bewoners ter plaatse gekomen. De vrouw des huizes raakte in paniek, en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Voor hun huisdier kwam alle hulp te laat: de hond werd bevangen door de rook, en stierf ter plekke. De Vogelzang werd even afgesloten voor alle verkeer zodat de brandweer ongestoord te werk kon gaan. Ook burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) kwam even poolshoogte nemen.