Halve meter fietspad per dag FIETSSNELWEG KOMT TRAAG MAAR ZEKER DICHTERBIJ GAËTAN REGNIERS

20 januari 2018

02u30 0 Zulte Voortaan kan je van Olsene naar het station van Waregem fietsen via de fietssnelweg. De aanleg van de fiets-o-strade gaat trager dan verwacht. De afgelopen vijf jaar werd omgerekend een halve meter fietspad per dag aangelegd. "Natuurlijk mag het voor ons sneller gaan, maar het kost tijd om mensen te overtuigen ons grond te verkopen", klinkt het.

De droom van de provincie om een snelle fietsverbinding te realiseren tussen Waregem en Gent komt weer iets dichterbij. Gisteren is de fiets-o-strade tussen de Meylegemstraat in Olsene en het station van Waregem geopend. In 2012 werd het traject tussen Zulte en Waregem al geopend. "Nu hebben we drie ontbrekende stukken klaar: tussen de Waalstraat en de Spoorwegstraat (261 meter), de Waalbeekstraat en de Eikenhaagstraat (243 meter) en de Oudenaardestraat en de Meylegemstraat (544 meter). Samen met de fietspaden die er al lagen, is dit goed voor een afstand van een kleine drie kilometer", vat schepen van Openbare Werken Sophie Delaere (Open Zulte) samen. Een snelle rekensom leert dat er de afgelopen vijf jaar in totaal net iets meer dan een kilometer aan nieuwe fietspaden werd aangelegd, omgerekend komt dit neer op een gemiddelde van iets meer dan een halve meter per dag. "Natuurlijk mag het voor ons sneller gaan", zegt Delaere, bijgevallen door burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte).





Onteigenen

"Maar het kost tijd om mensen te overtuigen om ons grond te verkopen. Iedereen is voorstander van dit fietspad. Maar krijgen ze de vraag om een stukje grond te verkopen, dan vragen sommigen of het fietspad niet aan de andere kant van de spoorweg kan komen, en dat gaat natuurlijk niet. Delen van het traject waren al eigendom van de spoorwegen, maar zeker niet allemaal. Een bijkomende moeilijkheid is dat we gebonden zijn aan een schattingsprijs waar we niet kunnen boven gaan. Langs de andere kant: stel dat we mensen die niet verkopen moeten onteigenen, dan zou het weleens veel langer kunnen duren." Het fietspad moet ooit voor de verbinding tussen Deinze en Waregem zorgen - 11,5 kilometer - maar zover is het nog niet. "We moeten nog delen van het fietspad aanleggen in Olsene en in Machelen en daarvoor moeten we met een pak eigenaars onderhandelen." De aanleg van het deel Machelen-Deinze is voorlopig gepland in 2019 en 2020, het laatste deel tussen Olsene en Machelen zal pas daarna aan de beurt komen. "Wij zouden ook willen dat het sneller vooruitgaat", zegt gedeputeerde Peter Hertog (sp.a) bij het inrijden van het fietspad. "Maar alle lof voor de gemeente Zulte die volop meewerkt aan dit fietspad en onderhandelt met de buurtbewoners, wat zeker niet altijd evident is." Schepen Delaere bracht bij de opening expliciet hulde aan Andé Denys. De voormalige provinciegouverneur overleed in 2013 en was een fervent fietser. Als het fietspad op een dag af is en men de fietssnelweg een naam wil geven, dan hoeft men het alvast niet ver te zoeken.