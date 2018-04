GVZ gaat voor 2.018 stemmen 28 april 2018

De lokale politieke partij Gezond Verstand Zulte (GVZ) trekt met hoge ambities naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ze mikken in 2018 op 2.018 voorkeurstemmen.





Zes jaar geleden was GVZ een nieuwkomer in Zulte en haalde de partij meteen 1.323 voorkeurstemmen. De partij levert de gemeenteraadsvoorzitter, momenteel twee schepenen en een OCMW-raadslid. "We willen ook na de komende verkiezingen verder meebesturen", zegt voorzitter Rudy Vandermeeren. "We gaan voor 2.018 stemmen in 2018. We beseffen dat dit ambitieus is, maar we zullen alles doen om dat doel te bereiken. We willen bewust 100 procent lokaal en onafhankelijk blijven om zo maar één enkel belang te dienen: dat van alle Zultenaren. We willen er als partij voor zorgen dat Zulte bestuurd wordt door een coalitie: géén absolute meerderheid waarbij het overleg naar de achtergrond verdwijnt en nationale of Vlaamse belangen de overhand krijgen", aldus voorzitter Vandermeeren.





GVZ trekt naar de verkiezingen met de slogan 'Uw Garantie Voor Zulte'. Er komen heel wat nieuwkomers op de lijst. De volledige lijst wordt eind augustus bekend gemaakt. (JSA)