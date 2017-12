GVZ'er loopt over naar CD&V 02u40 0

Bij CD&V Zulte hebben ze Yves Neirynck (39) afgesnoept van Gezond Verstand Zulte, de meest directe concurrent van CD&V. Neirynck was in 2012 nog kandidaat bij Gezond Verstand Zulte, maar werd niet verkozen. In oktober volgend jaar krijgt Neirynck een tweede kans op de lijst van CD&V. Yves Neirynck is verpleegkundige en is onder andere actief bij voetbalclub KME Machelen. "De keuze voor CD&V is een logische terugkeer naar de roots gezien ik tijdens mijn jeugd actief was bij CD&V-jongeren in Latem", zegt Neirynck. (GRG)