Groeneweg en Stenemolenstraat verkeersvrij voor speelparadijs Anthony Statius

07 maart 2019

08u29 6

Het gemeentebestuur en de jeugdraad van Zulte organiseren op zondag 17 maart de tweejaarlijkse Grote Speelstraat in Olsene. Voor deze editie worden een deel van de Groeneweg en een stukje van de Stenemolenstraat verkeersvrij gemaakt en omgetoverd tot een speelparadijs.

De Grote Speelstraat wordt om 14 uur feestelijk geopend door de leden van de kindergemeenteraad en tot 17 uur kan de jeugd zich uitleven op verschillende springkastelen, hindernissenbanen, volksspelen en gocarts. Bovendien kan je er ook proeven van lekkere suikerspinnen of je laten grimeren door de animatoren van de speelpleinwerking. Ook de medewerkers van jeugdhuis ’t Sloefke zullen aanwezig zijn met drankjes.

Om alles veilig te laten verlopen zijn er op zondag 17 maart enkele verkeersmaatregelen van kracht. De Groeneweg tussen huisnummer 8 en het kruispunt met Verbindingsstraat en de Stenemolenstraat tussen huisnummer 40 en het kruispunt met Groeneweg worden volledig verkeersvrij gemaakt van 9 tot 20 uur. Er geldt ook een stilstaan- en parkeerverbod van 5 tot 20 uur en dit in de Groeneweg tussen het kruispunt met Houtstraat/Molenstraat/Processiestraat en het kruispunt met Verbindingsstraat, in de Stenemolenstraat tussen huisnummer 40 en het kruispunt met Groeneweg en in de Molenstraat en Houtstraat tussen het kruispunt met Sint-Pieterstraat en het kruispunt met Olsenestraat.