Groen wil werk maken van 'blinde vlek' 19 januari 2018

Na de opmerkelijke zet van N-VA om Luc Roggeman van Groen af te snoepen - de man probeerde een lokale afdeling op te richten - blijft deze laatste partij niet bij de pakken zitten. "Zulte is voor ons een witte vlek en natuurlijk proberen we om daar een afdeling van de grond te krijgen", zegt Groen-federaal parlementslid Evita Willaert uit Gent. "Maar met een handvol leden is dit niet eenvoudig, daar moeten we realistisch in blijven." De partij had de afgelopen dagen een gesprek met Roggeman, die niet langer lid is van Groen en bij N-VA een plaats op de lijst zal krijgen. (GRG)