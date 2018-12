Groen licht voor opmaak masterplan voetbalsites Anthony Statius

21 december 2018

08u54 0 Zulte Op vraag van oppositiepartij CD&V wordt er een masterplan opgemaakt voor de vier voetbalsites in groot-Zulte en de rugbysite in de Rijwegstraat. Het punt kreeg groen licht op de gemeenteraad.

“Voetbal blijft de meest beoefende sport in onze gemeente en is door de spreiding per deelgemeente ook zeer laagdrempelig”, zegt raadslid Henk Heyerick (CD&V). “Een goede duurzame kwaliteitsvolle infrastructuur is dan ook belangrijk voor de verdere toekomstige ontwikkeling. We stellen vast dat er op onze vier voetbalsites in Olsene, Zulte en Machelen en bij uitbreiding de rugbysite in de Rijwegstraat nood is aan grondige renovaties. Om bewust en binnen een globale beleidsvisie deze noden te kunnen invullen is een globaal plan noodzakelijk. Ons voorstel is de principiële beslissing tot opmaak van een inventarisatie en een algemeen renovatie- en toekomstplan voor de vier sites, bijhorend tijdspad en financieel totaalplaatje. Hierbij moet duurzaam gebruik centraal staan.”

Schepen van sport Olivier Peirs (GVZ) antwoordde tijdens de gemeenteraad dat hij positief stond tegenover het voorstel en dat er werk zal gemaakt worden van dergelijk plan.