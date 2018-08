Grappig theater in de bibliotheek 21 augustus 2018

02u31 0

Meneer Zee & Meneer H brengen op zondag 2 september een grappige theatervoorstelling naar de bibliotheek van Zulte. Meneer Zee & Meneer H schuimen met hun theatervoorstelling voor jong en oud de ZOVLA-bibliotheken van De Pinte, Gavere, Kruishoutem, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zingem, Zulte en Zwalm af. Enkel Zulte en Zingem komen nog aan de beurt. In deze gratis voorstelling gaan Meneer Zee & Meneer Hop zoek naar sprookjes. Niet zomaar sprookjes, maar die kan je overal vinden: in een kasteel, in een bos of ergens ver van hier, lang geleden. De gevaarlijkste sprookjes komen van diep onder de grond. Daar leven de aardmannetjes en daarover gaat deze show. De voorstelling is gratis, maar je schrijft je het best via zulte@bibliotheek.be of 09/243.14.87. (ASD)