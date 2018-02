Goud voor Valere en Alice 20 februari 2018

Valere Devos (73) en Alice Vaneeckhaute (72) uit de Grammenestraat hebben hun gouden huwelijksjubileum gevierd. Een ontmoeting tijdens de kermis in Grammene mondde uit in een huwelijk en dat werd bekroond met vier kinderen: Nancy, Kathy, Ann en Koen. Vandaag zijn er ook vijf kleinkinderen. Valeer werkte als gevangenisbewaker in Gent, Vorst en Ruiselede. Alice werkte eerst als bediende, en zorgde nadien voor de kinderen.





(GRG)