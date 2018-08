Gezond Verstand Zulte gaat voor vier zetels 27 augustus 2018

De lokale partij Gezond Verstand Zulte (GVZ) heeft haar op één na volledige lijst van kandidaten voorgesteld. "Onze ambities zijn nog steeds dezelfde, we gaan voor minstens 2.018 stemmen, zodat we vier zetels halen", zegt voorzitter Rudy Vandermeeren.





GVZ heeft met twee schepenen Olivier Peirs en Filip Peers de voorbije legislatuur haar stempel kunnen drukken op de coalitie met Open Zulte en N-VA. De partij die zes jaar geleden werd opgericht door voormalig CD&V-schepen Rudy Vandermeerden profileert zich als neutraal, in het belang van alle Zultenaren.





"We haalden zes jaar geleden 1.323 stemmen en dat waren er dertig te weinig voor een derde zetel. In oktober gaan we voor minstens 2.018 stemmen halen, zodat we het aantal zetels in de gemeenteraad kunnen verdubbelen naar vier. Met de broers Olivier en Filip Peirs hebben we bewust gekozen voor dezelfde lijsttrekker en -duwer, maar de volgorde van alle andere kandidaten op de lijst is voor ons minder belangrijk."





Naast voorzitter Rudy Vandermeeren zien we ook heel wat oude bekenden terug: Claudine Amelynck, Filip Peers, Wim Van Cauwenberghe, Dirk Claerhout, Marc Delaet, Eveline Verplaetsen, Jozef Naessens, Marleen Naessens, Angelito Martens, Hugo De Cuyper en Steven De Weer. Met Fleur Dobbels, Kathy De Wulf, Peggy De Kocker, Laura Vandevoorde, Diego Arnoe, Jeanine Speeckaert, Martine Decruynaere, Lilyana Kancheva, Pascal Maes en Evelyne Vermeersch hebben we tien nieuwe gezichten op de lijst. "We hebben nog een vrouw te kort op de lijst, maar we zijn al met enkele kandidates in gesprek, dus dat komt zeker goed. (ASD)