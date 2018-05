Gezocht: info over Zultse zondagsmarkt 11 mei 2018

02u30 0

De zondagsmarkt in Zulte bestaat in 2019 35 jaar. Om dit te vieren zullen er acties gehouden worden op de markt waarbij de bezoekers mooie prijzen kunnen winnen.





Om dit evenement nog beter in de kijker te zetten, doet het gemeentebestuur een beroep op haar inwoners. Wie foto's, documenten of andere voorwerpen heeft die met de zondagsmarkt van 35 jaar geleden tot nu te maken hebben, mag dit steeds melden op cultuur@zulte.be of 09/243.14.04.





Met dit materiaal zal een overzichtstentoonstelling gemaakt worden. (ASD)