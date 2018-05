Gezocht: ambachtslieden voor nieuwe markt 14 mei 2018

De gemeente Zulte is op zoek naar mensen die een zeldzaam ambacht of beroep uitoefenen. Voor de 19de Ergoeddag op zondag 28 april 2019 wil ze graag een ambachtenmarkt houden.





De 18de Vlaamse Erfgoeddag is nog maar net voorbij, maar het gemeentebestuur is er als de kippen bij om de volgende editie voor te bereiden. Op zondag 28 april 2019 wil Zulte deelnemen met een unieke ambachtenmarkt. "Ambachten staan in de spotlights tijdens de 19de Erfgoeddag", zegt communicatieverantwoordelijke Stefanie Colpaert. "We willen de witte raven zoals de ganzenvanger, bezembinder, touwslager, kunstsmid, klompenmaker of mandenvlechter in de kijker zetten. We lanceren een oproep naar mensen die nog een zeldzaam beroep of ambacht professioneel of als hobby uitoefenen. We wensen deze ambachten te tonen met de nodige uitleg erbij." Voor meer info en inschrijvingen: cultuur@zulte.be of 09/243.14.04.





