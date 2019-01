Gemeentebestuur zoekt locaties voor pamperbank Anthony Statius

23 januari 2019

18u25 1

De gemeente Zulte gaat op zoek naar geschikte locaties om luiers in te zamelen voor kansarme gezinnen. Het voorstel van deze pamperbank kwam van gemeenteraadslid Natasja De Vos (Open Zulte) en werd goedgekeurd op de gemeenteraad van dinsdag 22 januari.

“De aankoop van luiers neemt een grote hap uit het budget van jonge gezinnen en voor wie het minder breed heeft is deze kost absoluut niet evident”, zegt Natasja De Vos. “Vandaag worden er al luieroverschotten ingezameld in het consultatiebureau van Kind en Gezin om te verdelen onder deze gezinnen. De mogelijkheid om luieroverschotten binnen te brengen in het consultatiebureau is echter onvoldoende gekend. Door het inrichten van een pamperbank, waarbij op verschillende plaatsen inzamelboxen worden opgesteld, krijgt dit project meer bekendheid en zichtbaarheid in onze gemeente. Op die manier worden kwetsbare gezinnen geholpen en wordt de verspilling van luiers tegengegaan. De luiers zullen dan in samenspraak met de sociale dienst worden verdeeld onder kansarme gezinnen.”