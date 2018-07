Gemeente zoekt duurzame helden 28 juli 2018

De gemeente Zulte is op zoek naar duurzame helden. Elke geëngageerde inwoner die zich met een organisatie, school of bedrijf inzet voor duurzaamheid, kan zich nog tot woensdag 15 augustus aanmelden.





Voor de 'Week van de Duurzame Gemeente' - die loopt van dinsdag 18 september tot en met dinsdag 25 september - zoekt Zulte haar eigen 'duurzame helden'. Deze helden zijn de burgers, organisaties, verenigingen, scholen, bedrijven of andere groepen die in hun dagelijkse bezigheden hun steentje bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Tijdens De Week van de Duurzame Gemeente wil de VVSG bestaande initiatieven en in de eerste plaats de burgers die deze initiatieven dragen, in de kijker zetten. Inschrijven kan nog tot woensdag 15 augustus aanmelden via duurzamegemeente@zulte.be.





Meer info via www.duurzamegemeente.be. (ASD)