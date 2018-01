Gemeente wil nog steeds Lys Yarns-site aankopen 02u41 0 Zulte Het gemeentebestuur wil nog steeds een 'nieuw Zulte' realiseren op de Lys Yarns-site. "Er is budget voorzien om de aankoop te kunnen uitvoeren van zodra het mogelijk is", aldus schepen Olivier Peirs.

Het gemeentebestuur wil nog steeds de site Lys Yarns aankopen om er een 'nieuw Zulte' te realiseren tussen de N43 en de Leie. "De herbestemming van leegstaande terreinen blijft voor het gemeentebestuur een prioriteit", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Olivier Peirs (Gezond Verstand Zulte). "Er is budget voorzien om de aankoop te kunnen uitvoeren van zodra het mogelijk is. Dit hangt af van de curator van Lys Yarns."





Welk bedrag de gemeente bereid is om te betalen, wil men niet bekendmaken omdat er wellicht ook andere gegadigden zijn. Voor de herontwikkeling van de andere leegstaande industriële sites, Wolspinnerij-Denys in Zulte en Vandewiele in Olsene, hoopt de gemeente op een doorbraak via de betrokken privé-eigenaars. "We zullen hier als gemeente een ondersteunende rol in spelen", zegt Peirs. Voor de vroegere schoolsite in Olsene moet intercommunale Veneco in 2018 een toekomstvisie voor een nieuw centrumgebied uitwerken. (GRG)