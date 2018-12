Gemeente verwijdert alle blikkenvangers Anthony Statius

07 december 2018

09u59 0

De vier blikkenvangers op het grondgebied Zulte worden verwijderd. Dat heeft het gemeentebestuur in overleg met de bermmeesters en de afvalophaler beslist. “De blikkenvangers werden meer gebruikt als ‘allesvanger’, van volle vuilniszakken tot fietsbanden”, zegt milieuschepen Filip Peers (GVZ).

In 2010 werden vier blikkenvangers geplaatst in Zulte: twee aan de op- en afrit van de brug langs de Waregemstraat, een aan de brug aan de Drogenboomstraat en een langs de Oude Weg.

“Al geruime tijd stellen wij vast dat deze blikkenvangers niet meer gebruikt worden voor de reden waarom ze geplaatst werden”, zegt Filip Peers. “De blikkenvangers waren bedoeld om blikjes en plastic flesjes van passerende fietsers op te vangen, maar we vonden er ook regelmatig restafvalzakjes, fietsbanden of bloempotten in terug. Om die reden en in overleg met de bermmeesters en de afvalophaler van ons bestuur werd beslist om ze allemaal te verwijderen en niets in de plaats te zetten.”