Gemeente koopt terreinen Lys Yarns 09 augustus 2018

02u26 0 Zulte De gemeente Zulte heeft het terrein van het bedrijf Lys Yarns aangekocht, het bedrijf dat in 2011 failliet ging.

Zulte wil op de terreinen van 2,4 hectare groot een stuk 'Nieuw Zulte' creëren, tussen de N43 en de Leie. De grond ligt op de hoek van de Staatsbaan met de Boelakendreef. "Dit is een unieke kans om aan dorpskernvernieuwing te doen", zegt burgemeester Simon Lagrange. "Het centrum van Zulte krijgt er een nieuw centrumgebied van 2,4 hectare groot bij. Er is ruimte voor nieuwe bewoning, extra groen en ook bijkomende zorgmogelijkheden voor bejaarden. Daarvoor zullen we samenwerken met het aanpalende woonzorgcentrum."





1,9 miljoen euro

Na heel wat besprekingen en onderhandelingen met de curator kon de gemeente de aankoop nu afronden voor een bedrag van 1,9 miljoen euro. "Zo'n kans krijg je niet vaak als gemeente", zegt burgemeester Lagrange. "De ligging van Lys Yarns is uniek. We kunnen een prachtig stuk 'Nieuw Zulte' creëren tussen de drukke N43 en het rustige Leielandschap. Hier komt ruimte voor aangenaam en betaalbaar wonen, extra voorzieningen voor de gemeenschap, een publieke groen- en speelzone, een doorsteek voor fietsers en voetgangers, een veilige verkeersontsluiting voor de Vrije Basisschool en het woonzorgcentrum, en ook uitbreidingsmogelijkheden voor deze instellingen."





Voor de aankoop kan de gemeente rekenen op een Vlaamse subsidie van dertig procent op de aankoopprijs, goed voor 570.000 euro. (JSA)