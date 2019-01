Geen doorgaand verkeer meer in Kruisstraat Anthony Statius

10 januari 2019

Er is geen doorgaand verkeer meer mogelijk in de straten achter het gemeentehuis in Olsene. Op de overgang van de Kruisstraat en de Nieuwstraat werd een paaltje geplaatst. Het gaat om een proefopstelling.

In de Kruisstraat en Nieuwstraat in Olsene is er een problematiek van toenemend doorgaand verkeer langs deze smalle doorgang. Om dit tegen te gaan, werd een paaltje geplaatst op de overgang tussen de Kruisstraat en de Nieuwstraat, ter hoogte van Kruisstraat huisnummer 14. Dit zorgt ervoor dat doorgaand verkeer komende van het Willem Van Olseneplein niet meer mogelijk zal zijn in de richting van de Nieuwstraat. Dit verbod geldt enkel voor gemotoriseerd verkeer, niet voor bromfietsers klasse A en fietsers.

Deze gewijzigde verkeersregel werd besproken op de adviesraad mobiliteit en verkeersveiligheid. Ze wordt bij wijze van proef uitgevoerd en geëvalueerd na een periode van een aantal maanden. Bij vragen of opmerkingen, kan steeds contact worden opgenomen met de dienst patrimonium en wonen.