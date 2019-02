Gaetan Likile (25) uit Olsene is een van de verleiders van Temptation Island “Humor vind ik belangrijk bij het verleiden” Anthony Statius

01 februari 2019

18u52 1 Zulte Gaetan Likile uit Olsene is een van de verleiders van het nieuwe seizoen van Temptation Island. Het 25-jarige model met Congolese roots doet vooral mee voor de fun én om te kijken hoe hij bij de vrouwen in de markt ligt. “Ik sta stevig in mijn schoenen, negatieve reacties deren mij niet. Integendeel, soms zijn die echt grappig”, zegt Gaetan.

Ook Olsene zendt een van haar zonen naar het eiland der verleiding. Gaetan Likile groeide op in Vlaams-Brabant - dat hoor je nog sterk aan zijn accent – maar woont ondertussen al een jaar in de Zultse deelgemeente. Het nieuwe seizoen van Temptation Island, waarbij vier koppels hun relatie testen op een eiland vol verleiders, begint rond Valentijnsdag op Vijf en dan zal verleider Gaetan niet meer weg te slaan zijn van tv, sociale media, roddelboekjes en de gesprekken aan het koffiezetapparaat.

Even een korte profielschets: Gaetan is 25 jaar en werkte tot kort als accountmanager. Een bureaujob bleek echter niets voor hem te zijn en daarom lanceert hij binnenkort zijn eigen kledingmerk Deze Guy met urban streetwear. Daarnaast is Gaetan model voor Dominiqe Models en houdt hij van dansen en… vrouwen versieren, natuurlijk.

Humor

“Tijdens het vorige seizoen van Temptation Island zeiden veel vrienden al lachend dat ik dat beter zou doen”, zegt Gaetan. “Ik heb dan zelf contact opgenomen met het productiehuis en na heel wat mails en telefoontjes heb ik besloten om ervoor te gaan. Ik hou wel van een avontuur en ik maak graag nieuwe vrienden. Maar ik doe vooral mee om te kijken hoe goed ik in de markt lig bij de vrouwen. Een van mijn troeven is humor, dat vind ik zeer belangrijk bij het verleiden. Ik ben trots op mijn Congolese roots en noem mezelf de definitie van een Congolese man: humor, karaktervol, ijdel, sociaal en een passionele danser. Uit mijn persoonlijke ervaring weet ik dat lange relaties niet aan mij besteed zijn. Ik geraak snel verveeld en ben constant op zoek naar nieuwe prikkels.”

De opnames zijn volgens Gaetan enorm goed meegevallen. “De sfeer in de groep zat goed en de locatie was prachtig. Ik kan nog niet veel zeggen, behalve dat het een spraakmakend seizoen wordt. Er zit deze keer geen Timtation-figuur bij, maar het wordt speciaal op een positieve en niet op een vervelende manier. Waarom de mensen zeker moeten kijken? Het zal de eerste keer in de geschiedenis van het programma zijn dat een zwarte jongen op ‘zo’n manier’ in het daglicht komt te staan. Ik weet het, dat klinkt vaag, maar toch ook een beetje mysterieus”, lacht Gaetan.

Negatieve reacties

“Ik ben alleszins niet bang om negatieve reacties te krijgen”, zegt Gaetan. “Ik sta stevig in mijn schoenen en negatieve reacties deren mij niet. Ik krijg zelfs liever negatieve dan positieve, want die meestal zijn de slechte commentaren een pak grappiger. Mijn vrienden en ook mijn familie steunen mij in mijn deelname. Mijn ouders hun enige vereiste was dat ik onze familienaam niet door het slijk zou halen en dat ik er goed zou uitkomen.”

Benieuwd naar de versiertrucs van Gaetan? Kijk dan vanaf 15 februari naar Temptation Island op Vijf.