Gaatjesboorder slaat toe 13 juli 2018

02u37 0

Een gaatjesboorder heeft in de nacht van 9 op 10 juli toegeslagen in de Tuttegemstraat in Zulte. De dief boorde een gaatje in een raam dat uitkomt in de woonkamer en geraakte zo de woning binnen. De dader stal geld en juwelen. (JEW)