Fruitige tour 08 juni 2018

Miliefront Omer Wattez organiseert op zaterdag 9 juni een wandeling door Zulte. Eerst leidt bezieler Peter Bral de wandelaars rond in park Meheus en van daaruit wandelt men naar de bio-zelfplukboerderij Purfruit, waar men wordt ontvangen met een stuk bessentaart en koffie, gevolgd door een rondleiding in bedrijf en pluktuin. De wandeling is totaal 5 kilometer lang. Inschrijven kan via 055/30.96.66 of via info@milieufrontomerwattez.be. Leden betalen 8 euro en niet-leden betalen 10 euro. Plaats van afspraak is om 13.30 uur aan het ontmoetingscentrum van Olsene in de Kerkstraat. (ASD)