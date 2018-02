Freak Out 20 februari 2018

KLJ Machelen organiseert op zaterdag 24 februari vanaf 21 uur de vijfde editie van 'Freak Out'. De jeugdbeweging slaat haar tenten op langs de Voordestraat in Olsene. Op de affiche staan dj's JNS, Accission, Pat Krimson en dj Yarne. Tickets kosten 4 euro in voorverkoop, aan de deur betaal je zes euro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden van KLJ Machelen, in Standaard Boekhandel in Deinze, Kaffee De Marolle in Kruishoutem en bij Dagbladhandel Dimitri in Machelen. (GRG)