Filmclub toont 'Verschrikkelijke Ikke 3' 02 februari 2018

02u46 0

Filmclub Zulte projecteert nu zaterdag (3 februari) de film 'Verschrikkelijke Ikke 3'. Er zijn voorstellingen om 13.30 uur en om 16 uur, telkens in de Gaston Martenszaal. Reserveren kan via www.filmclub.be. Op 3 maart is er de volgende voorstelling, dan draait 'Dunkirk'. (GRG)