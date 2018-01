Fietsers baas in Kreupelstraat, toch auto's uit andere richting 25 januari 2018

02u45 0 Zulte De Kreupelstraat in Olsene is nu officieel een fietsstraat, ook al blijft een deel van de straat tweerichtingsverkeer. "Begrijpe wie begrijpen kan, in een fietsstraat zou de fietser koning moeten zijn. Ook het oudercomité van de school wil eenrichtingsverkeer", zegt raadslid Sally Cozijns (CD&V).

De fietsstraat in de Kreupelstraat is nu helemaal officieel, maar de situatie blijft verwarrend. Vanaf de Heirweg tot de parking van het Ontmoetingscentrum is er uitsluitend eenrichtingsverkeer toegelaten, tussen de parking en de Kerkstraat mag het verkeer wel in beide richtingen. In een fietsstraat mogen fietsers altijd de volledige breedte van de weg gebruiken en mogen auto's hen niet inhalen. "Het is een contradictie: in de fietsstraat zou de fietser koning moeten zijn, maar helaas blijft een deel van de Kreupelstraat tweerichtingsverkeer", zegt gemeenteraadslid Sally Cozijns (CD&V). "Begrijpe wie begrijpen kan. Het oudercomité van de lagere school in de Heirweg is vragende partij voor eenrichtingsverkeer over de volledige lengte van de straat, richting Kerkstraat. Er is anderhalf jaar een proefopstelling geweest, maar men heeft dit niet eens uitgetest. Een gemiste kans." Schepen van Mobiliteit Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte) ziet het anders. "De situatie is nu veiliger dan voorheen. We hebben het sluipverkeer tussen de Kerkstraat en de Heirweg uitgeschakeld, maar de parking van het Ontmoetingscentrum blijft uit twee richtingen bereikbaar omdat de gebruikers dit zo willen, is uit een bevraging gebleken. Of die auto's dan niet even konden omrijden om de parking langs de Heirweg te bereiken? Ja, maar bij zuiver eenrichtingsverkeer verschruift het verkeer zich en gaat men ook sneller rijden. Dat de fietser nu goed moet uitkijken? Neen, van de autobestuurders verwachten we hoffelijkheid. Het gaat trouwens grotendeels om ouders die hun kinderen met de wagen naar school brengen. Een ideale situatie is het niet, dat geef ik toe. We hebben bekeken of tijdelijk eenrichtingsverkeer kon, enkel bij het begin en einde van de schooldag. Die dynamische verkeersborden zouden 25.000 euro kosten, en dat is een te dure investering", besluit de schepen van Mobiliteit. (GRG)