Fietser lichtgewond na aanrijding in Zulte

26 maart 2019

17u15

In de Nachtegaalstraat in Zulte gebeurde vrijdagavond rond 18 uur een ongeval. Een 24-jarige bestuurder van een personenwagen reed in de Nachtegaalstraat richting de Reigerslaan. Op het kruispunt met de Sint-Hubertstraat zag de bestuurder twee fietsers afkomen. Eén fietser stopt aan het kruispunt, de andere reed door. De chauffeur had daar niet op gerekend en het kwam tot een aanrijding. De fietser kwam terecht tegen het de linkervoorzijde van het voertuig. De 37-jarige fietser raakte lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis van Deinze.