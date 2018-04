Fiets- en wandelroutes digitaal 30 april 2018

De gemeentelijke fiets- en wandelroutes van Zulte zijn vanaf dinsdag 1 mei digitaal te raadplegen via RouteYou. "Op RouteYou vind je ook info over bezienswaardigheden, horeca of het verhuur van fietsen of Vespa's", zegt communicatieverantwoordelijke Stefanie Colpaert. "Het is een handig toeristisch platform waar je kaarten kan downloaden. Heb je ze liever op papier, dan kan je de route afdrukken. Als gebruiker kan je de route omkeren of het startpunt aanpassen aan de plaats waar je je bevindt. Het gratis aanbod aan routes wordt uitgebreid met onder andere themaroutes." Meer info via zulte.routeyou.com, www.zulte.be of dienst Toerisme: 09/243.14.24 of toerisme@zulte.be. (ASD)