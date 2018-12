Familie Devriendt bakt 2.000 kerstkoeken voor Think Pink Anthony Statius

18 december 2018

11u47 0 Zulte Gemeenteraadslid Michaël Devriendt (N-VA) heeft samen met familie en vrienden vorig weekend zo’n 2.000 kerstkoeken gebakken voor de vzw Think Pink. “Mijn zus Ellen krijgt momenteel chemotherapie en zij heeft al veel aan Think Pink gehad”, zegt Michaël.

In het kader van de Warmste Week stak Michaël Devriendt in het weekend van 15 en 16 december de oven van zijn thuisbakkerij in de oude Weg in Zulte aan voor een 40-urenmarathon kerstkoeken bakken.

“In mijn kleine testbakkerij kwamen de lekkere kerstkoeken per 24 stuks uit de oven en dit 40 uren aan een stuk”, zegt Michaël. “Zo konden we op één weekend tijd ruim 2.000 koeken bakken en deze werden allemaal verkocht aan 2 euro per koek. Ondertussen was iedereen ook welkom in onze bar. Door het grote succes en de vele bestellingen kunnen we een mooi bedrag van 4.500 euro schenken aan de vzw Think Pink. Mijn zus Ellen kreeg in september de diagnose van kanker en ze krijgt momenteel chemotherapie. Het zijn moeilijke dagen voor onze familie en daarom kwamen we op het idee om iets voor Think Pink te doen, een organisatie waar Ellen al veel aan gehad heeft. Naast Think Pink kreeg ook ’t Kelderke in Waregem 100 verse koeken en in januari volgen nog 100 verse koeken voor vzw De Brugge in Zulte.”

“Dit was allemaal niet mogelijk geweest zonder de steun van de vele vrijwillige hulpbakkers en onze familie met wie we de vele uren en de stille nacht hebben doorgewerkt. Het was hartverwarmend om te zien hoe sponsors zich spontaan hebben aangeboden en hoe er gulle donaties werden gestort.”