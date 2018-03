Extra voorstellingen Han Solo uitverkocht 21 maart 2018

02u30 0

Han is nog steeds hot in Zulte. Het grofgebekte alter ego van Han Coucke (42) staat met zijn nieuwe show Jubilee maar liefst vier keer op de planken van de Gaston Martenszaal in zijn geboortedorp. Alle 1.000 tickets zijn de deur uit. Alle voorstellingen van Han Solo in Zulte, op 26, 27, 28 en 29 april, zijn uitverkocht. De naar Schelderode uitgeweken Zultenaar is duidelijk nog geliefd in zijn thuishaven. Han Coucke staat dit jaar een decennium op het podium met Solo en viert dit met zijn show Jubilee. "Duizend tickets in Zulte, daar zijn we best trots op", zegt Han. "Er komen helaas geen extra voorstellingen meer bij. Mensen die geen ticket hebben kunnen op zaterdag 24 maart komen kijken in OC Leieland in Ooigem, bij Wielsbeke. Daar zijn er nog een twintigtal tickets beschikbaar." Tickets via www.han-solo.be. (ASD)