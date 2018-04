Expo 'Nieuw leven' voor goed doel 28 april 2018

02u35 0

Van 28 april tot en met 21 mei kan je in Machelen naar de tentoonstelling 'Nieuw Leven', een samenwerking tussen het gemeentebestuur van Zulte en de Teken- en Schilderclub Zulte. De club komt met haar leden naar buiten, zowel individueel als met een groepswerk. De opbrengst gaat integraal naar vzw Liveforbetterdays van Ellen Snoeck.





Van 28 april tot 21 mei in het Huis De Leeuw, Machelendorp 7 in Zulte. Open op zaterdagen en feestdagen van 14 tot 18 uur, en op zondagen van 10 tot 18 uur.





(JSA)