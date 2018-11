Etienne Hauttekeete vertelt over Bhutan Anthony Statius

16 november 2018

12u02 1

Davidsfonds Machelen nodigt op vrijdag 16 november oriëntalist Etienne Hauttekeete uit naar de Guldepoort in Machelen. Etienne brengt er een lezing over Bhutan, het land aan de voet van de Himalaya dat ook wel ‘Het land van de donderdraak’ genoemd wordt.

Deinzenaar Etienne Hauttekeete is licentiaat Romaanse filologie, studeerde Japans, Chinees en Sanskriet in Gent en in Leiden. Door talrijke reizen in de boeddhistische wereld raakte hij vertrouwd met de diverse aspecten van de grote Oost-Aziatische culturen. Hij is de auteur van het boek ‘Onder de bodhiboom’ over het boeddhisme. Hij is bovendien reisleider voor het Verre Oosten voor verschillende touroperators. Vrijdagavond brengt hij een uiteenzetting over Bhutan, dat gekneld ligt tussen India en Tibet en dat deel uitmaakt van de Chinese Volksrepubliek. Bhutan is een geïsoleerd land dat slechts voor een beperkt aantal bezoekers toegankelijk is.

Iedereen is welkom om 20 uur in de Guldepoort in Machelen. Kaarten kosten vijf euro in voorverkoop en zeven euro aan de kassa.