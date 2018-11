Etienne en Angèle vieren briljanten bruiloft Anthony Statius

13 november 2018

Etienne Bonny (88) en Angèle (85) Beauprez hebben hun briljanten bruiloft gevierd in het gemeentehuis van Zulte. Het koppel stapte op 2 oktober 1953 in het huwelijksbootje in Emelgem en het was ondertussen al hun derde ontvangst door het schepencollege. Etienne heeft altijd bij de rijkswacht gewerkt en Angèle zorgde als huisvrouw en moeder voor de opvoeding van de vijf kinderen Rita, Rony, Patrick, Freddy en Stefaan. De familie telt ondertussen zes kleinkinderen en elf achterkleinkinderen.