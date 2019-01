Erik en Paulette vieren vijftigste huwelijksverjaardag Anthony Statius

15 januari 2019



Erik Vandewiele en Paulette De Jaegere hebben hun gouden huwelijk gevierd. Het koppel stapte op 14 november 1968 in het huwelijksbootje in Anzegem. Na een halve eeuw gelukkig getrouwd te zijn, werden ze door het gemeentebestuur van Zulte in de bloemetjes gezet. Samen met de andere jubilerende echtparen werden ze getrakteerd op een glaasje in het gemeentehuis.