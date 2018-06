Ereschepen Paul Willemyns overleden 05 juni 2018

Ereschepen Paul Willemyns is afgelopen zaterdag op 76-jarige leeftijd overleden. Paul Willemyns was achttien jaar actief in de gemeentepolitiek. "Paul was schepen van 1977 tot 1994 en tijdens de eerste jaren van de fusiegemeente heeft hij samen met oud-burgemeester George Peirs een belangrijke bijdrage geleverd aan de uitbouw van onze gemeente", zegt burgemeester Simon Lagrange.





De inwoners kunnen het rouwregister ondertekenen in het gemeentehuis in de Centrumstraat 8. Dat kan elke werkdag tijdens de openingsuren: 's voormiddags tussen 8.30 en 12 uur en 's namiddags tussen 15.30 en 17.00 uur. De uitvaartplechtigheid van Paul Willemyns vindt plaats op zaterdag 9 juni om 11 uur in de Sint-Petrus en Pauluskerk in Zulte. (ASD)