Ellen Snoeck steunt met vzw Live For Better Days baanbrekende immuuntherapie tegen agressieve hersentumor “Iedere eurocent helpt” Anthony Statius

23 december 2018

17u37 0 Zulte Ellen Snoeck (32) staat met haar vzw Live For Better Days voor de eerste keer in de lijst van de Warmste Week. Van een ziekenhuis in Genk tot rostjespotten in Giks-winkels, van alle kanten krijgt Ellen steun in haar strijd tegen een agressieve hersentumor. “Elke eurocent gaat naar onderzoek naar hersentumoren. Is het niet meer voor mij, dan kan het misschien andere mensen helpen”, zegt Ellen.

Vorige maand haalde volgend nieuwsbericht deze krant: ‘Wereldprimeur in Brussel: immuuntherapie tegen agressiefste hersentumor’. De therapie, die voor het eerst wereldwijd lokaal in de hersenen werd geïnjecteerd bij patiënten die in aanmerking kwamen voor een hersentumoroperatie, zou mogelijks de overleving verlengen. Voor Ellen Snoeck, die al vier jaar vecht tegen zo’n ‘recidiverend glioblastoom’, is dit een extra motivator om door te zetten met haar organisatie Live For Better Days. Met haar vzw wist Ellen de voorbije jaren bijna 27.000 euro te verzamelen, geld dat het baanbrekend onderzoek mede mogelijk maakt.

In 2014 kreeg Ellen Snoeck het harde verdict dat jaarlijks het leven van 500 Belgen overhoop gooit: een tumor in de hersenen. Na haar derde operatie kreeg de jonge vrouw plots steun uit onverwachte hoek. In februari 2015 stuurde de Amerikaanse punkband Ignite een filmpje de wereld in waarbij twee groepsleden hun haar afscheren om Ellen een hart onder de riem te steken. De actie bracht haar op het idee om een Facebookpagina op te richten om updates te geven over haar strijd tegen de hersentumor. De pagina Live for Better Days, genoemd naar een van de nummers van Ignite, was geboren. Niet veel later volgde de actie Shave For Better Days, waarbij 200 mannen zich lieten kortwieken bij Coiffure Leen in Zulte. De voorbije jaren volgden tientallen benefietacties, van een quiz tot hardcore-concerten, en alle opbrengst ging telkens naar onderzoek naar hersentumoren. Dit motiveerde Ellen om het grootser aan te pakken en een vzw op te richten. Dit jaar konden er voor de eerste keer ook acties georganiseerd worden voor de Warmste Week.

“Het is ongelofelijk hoeveel steun de vzw krijgt”, zegt Ellen. “Zo hield de afdeling Neurochirurgie van het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk een snoepjesverkoop en in alle filialen van Giks Mode staat een rostjespot. Ook Winwinner, een financieringsplatform voor kmo’s, haalt geld op voor mijn vzw. Het geld gaat naar het team van professor Bart Neyns, de oncoloog die mij behandelt. Professor Neyns staat aan het hoofd van de afdeling Medische Oncologie van het UZ Brussel en hij haalde eerder al hoopgevende resultaten door immuuntherapie toe te passen op patiënten met huidkanker. Nu wil professor Neyns deze immuuntherapie toepassen op patiënten met hersenkanker.”

Ondertussen werd Ellen al voor de vijfde keer geopereerd, maar de jonge vrouw blijft strijdvaardig. “In januari 2017 ben ik hervallen”, zegt Ellen. “Een hersentumor van de ergste graad, ongeneeslijk. De tumor werd verwijderd en tot op vandaag wordt ik behandeld met immuuntherapie. Mijn toestand is stabiel, maar de tumor kan altijd terugkomen. Daarom moet ik om de acht weken onder de MRI-scanner. Ik leef al bijna twee jaar in blokken van twee maanden. Iedere keer opnieuw is het bang afwachten, maar ondertussen doen we verder. Ik blijf het onderzoek van professor Neyns steunen zolang ik kan. Is het niet meer voor mij, dan is het voor de mensen die na mij komen”, besluit Ellen. Meer info via de Facebookpagina ‘Live For Better Days’.