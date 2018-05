Einde werken Waalstraat in zicht 14 mei 2018

De werken in de Waalstraat worden deze week afgewerkt. Na eerdere wegenwerken in de winterperiode worden nu de fietssuggestiestrook en kruispuntmarkering er aangebracht. "Tijdens de eerste twee dagen wordt er gewerkt in de Waalstraat tussen de Zaubeekstraat en de inrit van de school en sporthal", zegt communicatieverantwoordelijke Stefanie Colpaert. "Daarna is het kruispunt met de inrit van de school en sporthal aan de beurt en deze wordt de hele dag afgesloten. Op het einde van de week wordt er gewerkt in de Waalstraat tussen de inrit van de school en de Kapellestraat. De school en sporthal zijn gedurende de werken bereikbaar via de Kastanjelaan. Er is een omleiding via Zaubeekstraat, Kastanjelaan en Olsenestraat/Kapellestraat. Intussen wordt de okerkleurige deklaag in de Waalstraat ter hoogte van de uitrit domein Waalmeers herschilderd."





De gemeente zal naast de oprit naar de school en de sporthal een gescheiden voetpad aanleggen. Deze werken beginnen op 22 mei.





(ASD)