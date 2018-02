Eenrichting in Zaubeekstraat 14 februari 2018

In een deel van de Zaubeekstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Dat heeft de gemeenteraad beslist. "Het gaat om het deel tussen de Blauwdreef en de Heidestraat", zegt schepen van Mobiliteit Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte). "De weg is er zeer smal, bovendien is er door de hoge bomen enkel een beperkte zichtbaarheid van het verkeer. Eenrichtingsverkeer moet een veilige passage van het verkeer toelaten", aldus Vandemeulebroecke. (GRG)