Een vierde minder bezoekers in containerpark 16 mei 2018

02u36 0 Zulte Het containerpark van Zulte heeft het voorbije jaar een kwart minder bezoekers over de vloer gehad. "Sommige fracties, zoals steenpuin en asbest, werden betalend en zo blijven afvaltoeristen weg uit ons park", zegt schepen van Milieu Filip Peers (GVZ).

Een jaar geleden maakte de gemeente Zulte grofvuil, steenpuin en ander bouwafval betalend en dat heeft duidelijk impact gehad op het bezoekersaantal van het containerpark.





"Het aantal bezoekers daalde met een vierde, van 42.118 in 2016 naar 31.362 in de periode 1 maart 2017 tot 28 februari 2018", zegt milieuschepen Filip Peers. "De hoeveelheid groenafval bleef gelijk, waardoor we kunnen concluderen dat de gebruikers die rechtmatig naar ons containerpark komen, dat ook nog steeds doen. De geviseerde hoeveelheden daalden wél allemaal, steenpuin en asbest zelfs met 50 procent. Grofvuil (-21,5%) en houtafval (-33,5%) daalden in iets mindere mate. Financieel komt de besparing in ophalings- en verwerkingskosten perfect overeen met de reeds toegekende korting op de milieubelasting. Zoals door de gemeenteraad gevraagd, zullen elk jaar de kosten verder opgevolgd worden", gaat de schepen verder.





"Hogere wetgeving en vaststellingen van misbruik dwongen ons ertoe om vanaf 1 maart 2017 sommige fracties betalend in te zamelen", zegt Peers. "Als compensatie werd de milieubelasting van 35 euro naar 30 euro verlaagd. Op deze manier werd een eerste stap gezet richting het principe 'de vervuiler betaalt'." (ASD)